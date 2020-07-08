Хабаровск, , 06:10 — REGNUM Правительство Хабаровского края лишилось министра транспорта и дорожного хозяйства. Валерий Немытов уволился по собственному желанию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Об увольнении Немытова в ходе отчёта о деятельности правительства края сообщил губернатор Сергей Фургал.

Один из краевых депутатов спросил про работу министра, на что Фургал ответил, что тот уже уволился.

И.о министра транспорта Хабаровского края теперь назначен заместитель Валерия Немытова — Максим Прохоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля Сергей Фургал отчитался перед депутатами Законодательной думы Хабаровского края.