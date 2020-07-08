Ухань, Китай, , 05:58 — REGNUM Один новый бессимптомный случай COVID-19 был выявлен в центральной китайской провинции Хубэй за прошедшие сутки, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Ни одного нового подтвержденного случая или случая подозрения на COVID-19 в регионе выявлено не было, сообщили в провинциальной комиссии здравоохранения. Всего сейчас в Хубэе числится 161 человек, который находился в тесном контакте с заболевшими COVID-19.

На текущий момент общее число заболевших в регионе достигло 68 135 человек с начала эпидемии, из которых 63 623 человека были выписаны из больниц по выздоровлению, еще 4512 человека скончались.