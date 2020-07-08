Пекин, , 05:55 — REGNUM В Пекине не выявлено ни одного нового подтвержденного случая COVID-19, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

Уже второй день подряд в столице Китая не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19. Кроме того, в городе также нет ни одного нового случая подозрения на инфицирование или бессимптомного течения заражения.

За прошедшие сутки больницы Пекину покинули еще 13 человек по выздоровлению от COVID-19, сообщили в муниципальной комиссии здравоохранения.

В период с 11 июня по 7 июля в Пекине было выявлено 335 локальных случаев COVID-19, из которых 307 человек по-прежнему продолжают получать медицинскую помощь, еще 28 были выписаны из больниц по выздоровлению. Еще 31 бессимптомный пациент находится под наблюдение медиков.