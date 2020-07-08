Пекин, , 05:50 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули еще 20 человек по выздоровлении от COVID-19, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 390 пациентов продолжают получать медицинскую помощь в медицинских учреждениях страны, из которых шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Всего 78 548 пациентов были выписаны из больниц по выздоровлении за все время эпидемии, в то время как общее число заболевших достигло 83 572, из которых 4634 человека скончались.