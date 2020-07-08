Пекин, , 05:42 — REGNUM На материковой части Китая было выявлено семь новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 8 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, общее число «импортных» случаев в стране достигло 1949 за все время эпидемии. Новые случаи выявлены во Внутренней Монголии в количестве четырех, в то время как в провинциях Шаньси, Гуандун и Юньнань выявлено по одному случаю.

Из общего числа «импортных» случаев, 1877 человек были выписаны из больниц страны, еще 72 человека продолжают получать медицинскую помощь в больницах страны, в то время как один находится в тяжелом состоянии. Смертей среди «импортных» случаев нет.