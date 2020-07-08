Сеул, , 05:28 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 63 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди новых случаев лишь 30 связаны с заражением внутри страны, остальные — завозные. Таким образом общее количество подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 13 244. Число скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, осталось прежним — 285 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в течение двух дней в Южной Корее за сутки выявляли менее 50 случаев заражения новым коронавирусом. До этого был короткий период, когда число выявленных пациентов ежедневно превышало 60 человек.

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