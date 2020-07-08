Анадырь, , 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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На выплаты могут рассчитывать те, кто ведёт бизнес в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

«Субсидия выплачивается единоразово. Первоначальные в размере 15 тыс. рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество работников в мае», — пояснили в правительстве Чукотки.

У желающих получить деньги, есть месяц на подачу заявления в налоговую инспекцию — с 15 июля по 15 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Чукотки перешли на третий этап снятия ограничительных мер, введённых из-за эпидемии коронавируса — разрешили работать детским садам, общепиту и домам культуры.