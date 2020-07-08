Нью-Йорк, США, , 04:26 — REGNUM В американском Нью-Йорке разрешат возобновить работу около 3000 детских садов с 13 июля, сообщает пресс-служба местной администрации.

Сообщается, что детсадам разрешат работать при полном соблюдении всех санитарных требований. В частности, запрещено будет содержать более 15 воспитанников в одной комнате. Также будет необходимо регулярно проверять состояние здоровья детей, проводить полноценную уборку, а также следить за вещами, которыми могут пользоваться дети.

Мэр города Билл де Блазио заявил, что дети реже подвержены заражению коронавирусом нового типа, поэтому работу детских садов в городе можно возобновить.