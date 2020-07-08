Пекин, , 04:25 — REGNUM Сектор складского хранения Китая продолжил восстановление в июне по мере постепенного оживления на рынке, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс отслеживания развития сектора складского хранения в Китае вырос на 0,3 процентных пункта за предыдущий месяц, достигнув 50,7% в июне, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок.

Все показатели выше 50% означают расширение, в то время как все что ниже — падение. Индекс держался выше данной линии уже четыре месяца подряд. Индекс объема составил 51,4% в июне, что на 1,4 процентных пункта ниже, чем месяцем ранее, однако, тем не менее, рост продолжается.