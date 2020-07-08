Хух-Хото, Китай, , 04:16 — REGNUM Объем внешней торговли через железные дороги Манчжурии, крупнейшего сухопутного порта на границе Китая и России, превысил 10 млн тонн за первую половину 2020 года, сообщает 6 июля агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 6,4% больше, чем годом ранее за аналогичный период. Около 8,25 млн тонн товаров было импортировано поездами через Манчжурию в период с января по июнь текущего года, в то время как объем экспорта достиг 1,79 млн тонн, сообщили в компании China Railway Harbin Group Co., Ltd.

Основу оборота составили уголь, железный концентрат, химические удобрения, дерево и крупная строительная техника. Всего 1505 грузовых поездов направления Китай — Европа прошли через порт за первую половину года, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Они перевезли более 134,7 тыс. двадцатифутовых эквивалентов груза.