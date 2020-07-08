Мехико, , 04:09 — REGNUM Количество пациентов, скончавшихся в Мексике от осложнений при заболевании COVID-19, составило 32 014, сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 7 июля в ходе брифинга.

За сутки в стране выявлено 995 летальных исходов при COVID-19 и 6 258 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Всего в Мексике зарегистрировано 268 008 случаев инфицирования данным вирусом, из них 26 557 — активные.

С начала пандемии в республике на SARS-CoV-2 было проверено 652 231 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире число летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 достигло 535 тысяч.

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