Белград, , 03:50 — REGNUM Решение ввести комендантский час с 10 до 13 июля в Белграде из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 принял президент Сербии Александар Вучич. Об этом он заявил 7 июля в ходе видеообращения к гражданам.

По его словам, обстановка в столице критическая, а в еще четырех сербских городах — вызывает тревогу. Вучич отметил, что из-за большого потока пациентов с COVID-19 больницы крупнейших городов республики переполнены. Президент сообщил, что с 8 июня в Белграде также будут запрещены собрания людей более пяти человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 6 июля в 14 муниципалитетах Сербии из-за пандемии коронавируса действовал режим чрезвычайной ситуации.

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