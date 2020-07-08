Москва, 8 июля 2020, 03:41 — REGNUM Защита советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова будет добиваться пересмотра решения суда об аресте, поскольку считает его необоснованным и незаконным. Об этом 7 июля сообщил журналистам адвокат арестованного Олег Елисеев.
«Мы будем обжаловать (решение — ред.) в установленный законом срок», — сказал он.
Елисеев добавил, что защита просила суд не арестовывать Сафронова, однако это ходатайство не было удовлетворено.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сафронова обвиняют в передаче секретных сведений разведке Чехии. По версии следствия, Сафронов был завербован в 2012 году. Сведения, содержащие государственную тайну, он передал в 2017 году.
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