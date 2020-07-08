Москва, , 03:24 — REGNUM Законопроект, разрешающий собственникам автомобилей предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции копию свидетельства о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства (ПТС) в электронном виде, в частности, во избежание эвакуации автомобиля на штрафстоянку, разработали депутаты ЛДПР. Об этом 7 июля сообщил в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

В разработанном им проекте закона говорится, что от административной ответственности могут быть освобождены водители, которые являются собственниками транспортного средства и имеют при себе ПТС, либо не являющиеся собственниками, но имеющие документ, подтверждающий право управлять данным транспортным средством, и ПТС.

Одновременно предлагается ограничить применение статьи 12.3 КоАП РФ в случаях, когда водитель может предъявить документы в электронном виде. Таким образом, депутаты планируют освободить от ответственности законопослушных граждан, утерявших документы или ставших жертвой преступлений, для недопущения принудительной эвакуации транспортного средства на штрафную стоянку.

В настоящее время законопроект направлен в правительство России для получения официального отзыва.

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