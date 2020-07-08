Орландо, США, , 03:15 — REGNUM В штате Флорида к 15 июля планируется полностью возобновить работу парка развлечений Диснейленд (Disney World Resort) в Орландо, в том числе открыть для посетителей все четыре тематические зоны. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба The Walt Disney Company.

Планируется, что на первом этапе откроются основная тематическая зона Magic Kingdom Park и Animal Kingdom Park. Тематические зоны Disney"s Hollywood Studios и EPCOT возобновят работу 15 июля.

Напомним, в конце мая в парке развлечений Диснейленд в Орландо, закрытом в связи с пандемией нового коронавируса, частично возобновили работу некоторые магазины и рестораны сторонних предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии 1 июля открылся для посетителей токийский Диснейленд и одноимённый парк водных аттракционов, закрытые почти на четыре месяца из-за пандемии нового коронавируса. Отмечается, что в связи с продолжающейся угрозой инфекции, в парках введены некоторые ограничения.

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