Сантьяго, , 02:58 — REGNUM 301 019 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Чили, в том числе 2 462 новых, 7 июля сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

При этом 268 245 инфицированных уже выздоровели. 1 699 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Кроме того, за последние в стране увеличилось количество умерших пациентов с COVID-19 — на 50 больных. Всего в Чили от последствий данного заболеваний скончалось 6 434 человека.

Напомним, 6 июля Чили, обойдя Великобританию, вышло на шестое место в мире по количеству случаев заражения SARS-CoV-2.

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