Лима, , 02:41 — REGNUM В Перу за прошедшие сутки выявили 3575 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщил глава перуанского минздрава Виктор Самора в ходе пресс-конференции.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Перу достигло 309 278. С начала пандемии в стране скончались 10 952 человека от осложнений COVID-19.

«После начала 1 и 2 этапов возобновления экономической активности, мы не выявили изменений в общей тенденции по заболеваемости, которая стабильно снижается. Медленно, но стабильно по всей стране, и это хорошие новости», — подчеркнул Самора.

В настоящее время в больницах Перу находятся 11 646 пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них 1265 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.