Благовещенск, , 02:41 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Наибольший суточный прирост инфицированных показывает столица региона — в Благовещенске выявили 17 новых носителей SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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За весь период наблюдений в Приамурье выявили 1917 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Почти половина — 49,5% — инфицированных переносят заболевание в форме пневмонии, 37,3% — ОРВИ, у 13,2% болезнь протекает безсимптомно.

Полностью излечились в регионе 813 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, у сооснователя рок-группы «Чайф» Владимира Бегунова выявили коронавирус. Об этом музыкант написал в Facebook.