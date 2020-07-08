Бразилиа, , 02:37 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии возросло на 45 305 и составило 1 668 589. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

Кроме того, за минувшие стуки в стране умерло 1 254 пациента с COVID-19. Всего в Бразилии зарегистрирован 66 741 летальный исход при данном заболевании. Еще 976 977 человек излечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что у него выявили коронавирус.

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