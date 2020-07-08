Мурманск, , 01:57 — REGNUM Ограничения на плановый приём пациентов во взрослых поликлиниках Мурманска и Североморска введены по решению властей региона, сообщили 7 июля в в Мурманском оперативном штабе.

«Также приостановлен прием пациентов в дневные стационары. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что нестандартные меры потребовались для того, чтобы привлечь врачей и медицинских работников к оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ, в том числе на дому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманской области за сутки выявили 158 новых случаев COVID-19, из них 128 — в областном центре. Общее число зараженных с начала эпидемии выросло до 6196, из них 3735 выздоровели. 21 человек скончался.

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