Вашингтон, , 01:54 — REGNUM В США видеоблогер при помощи 3D-принтера сделал автомат «Пинбол» на основе консоли Nintendo Switch. Об этом 8 июля сообщил портал Screen Rant.

Владелец YouTube-канала Nerds & Makers Томми Уильямсон решил, что контроллеры Joy-Con не очень удобны для игры в Пинбол. При помощи 3D-принтера он создал каркас для них, самой консоли и телевизора, на который он вывел картинку. Таким образом, у него вышло сделать виртуальную версию классического пинбола.

Первый пинбол-автомат в привычном виде выпустила в 1974 году компания D. Gottlieb & Co, он назывался Humpty Dumpty («Шалтай-Болтай»). В этот аппарат впервые были встроены флипперы — лопатки, подбрасывающие шарик.

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