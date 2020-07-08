Тегеран, , 08:11 — REGNUM 7 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки в стране погибло около 200 человек от коронавирусной инфекции (COVID-19), в результате чего общее число смертей достигло 11 931. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Садат Лари отметила, что с учетом 200 новых жертв общее число погибших от КОВИДА-19 в стране возросло до 11 931 человека. «За последние 24 часа было обнаружено 2637 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1455 человек были госпитализированы», — подчеркнула пресс-секретарь.

По словам Лари, в общей сложности 245 688 иранцев были подвержены по стране заражению смертельным вирусом, однако около 207 000 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 3270 пациентов с коронавирусом в настоящий момент находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 1 846 793 обследований на наличие COVID-19.