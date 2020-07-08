Каир, , 01:46 — REGNUM 107-летняя пациентка с COVID-19 выздоровела в египетской мухафазе Эль-Минья, сообщает пресс-служба правительства Египта.

Сообщается, что 107-летняя женщина Набавийя Мохамед была выписана из больницы с полным выздоровлением после коронавирусной инфекции. Ее госпитализировали 25 июля. Сын женщины подтвердил, что его мать была выписана с выздоровлением.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Египте подтверждено 77 279 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в стране скончались 3489 человек.

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