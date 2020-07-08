Нью-Йорк, США, , 01:29 — REGNUM ООН получило от США официальное уведомление о выходе из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 7 июля сообщает пресс-служба генерального секретаря ООН.

Отмечается, что решение американской стороны вступит в силу 6 июля 2021 года. В настоящее время аппарат генсека ООН совместно с ВОЗ ведет проверку соблюдения Соединенными Штатами всех условий выхода из организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля бывший американский вице-президент Джо Байден написал в своем Twitter о том, что членство США во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) будет восстановлено, если он выиграет на предстоящих в стране президентских выборах.

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