Сингапур, , 00:52 — REGNUM В Сингапуре выявили за прошедшие сутки 157 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба сингапурского минздрава.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 45 140. В настоящее время в больницах Сингапура находятся 219 пациентов с COVID-19. Большинство из них находятся в стабильном состоянии.

Также за 7 июля в стране выздоровели 285 пациентов. Всего с начала пандемии в Сингапуре выздоровели 41 002 человека, их уже выписали из медучреждений. Еще 26 с болезнью не справились и скончались.