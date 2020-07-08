Москва, , 00:30 — REGNUM У пользователей телекоммуникационной компании «Ростелеком» проживающих в крупных городах России наблюдаются проблемы с доступом в интернет и к сервисам компании. Об этом вечером 7 июля сообщается на сайте мониторингового сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на неполадки в работе «Ростелекома» жаловались жители Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Мурманска, Екатеринбурга, Самары, Ростова-на-Дону, Саратова. К 23:56 мск по информации сервиса число жалоб достигало 2202.

Абсолютное большинство пользователей — 97% — не могут подключиться к интернету, у 1% наблюдается сбой в работе всех сервисов компании.

«Ростелеком» является российской телекоммуникационной компанией, предоставляющей населению услуги местной и дальней телефонной связи, широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и сотовой связи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сахалинской области часть жителей остались без интернета, предоставляемого компанией «Ростелеком». Авария произошла из-за повреждения магистрали рабочими сторонней организации при проведении строительных работ в Поронайском районе.