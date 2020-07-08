Абу-Даби, , 00:19 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах за прошедшие сутки выявили 532 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и предотвращения заболеваний ОАЭ.

Таким образом общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 52 600. Также за 7 июля в ОАЭ скончались два человека от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в стране от осложнений COVID-19 умерли 326 человек.

Отмечается, что за 7 июля выздоровели 993 пациента. Всего в ОАЭ выздоровели 41 714 человек, их уже выписали из медицинских учреждений.