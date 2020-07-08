Москва, , 00:14 — REGNUM Система мониторинга и контроля за авариями на объектах ЖКХ запущена в восьми российских регионах, сообщили 7 июля в пресс-службе Минстроя РФ.

Отмечается, что система запущена в тестовом режиме. С 1 июля к ней подключились Калининградская, Кемеровская, Московская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области, Якутия и Коми.

«После 1 сентября в системе мониторинга должны фиксироваться инциденты и аварии на объектах ЖКХ по всей стране», — пояснили в министерстве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что мониторинг позволит собирать в едином центре Минстроя информацию о происшествиях на коммунальных объектах и оперативно реагировать для устранения их последствий.

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