Тюмень, , 00:12 — REGNUM В Тюменской области и Югре 8−9 июля ожидается повышение температуры до плюс 35 градусов по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба «Уралуправтодора».

В связи с аномальной жарой на автомобильных дорогах федерального значения Свердловской, Тюменской, Курганской областей и Югры планируется введение временного ограничения движения тяжеловесных транспортных средств.

Данная мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия, сообщают в организации. Большегрузы смогут передвигаться в ночное время — с 22:00 до 10:00.

Отмечается, что ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, транспорт экстренных служб, а также доставляющий продовольствие, почту, топливо, лекарства, животных.