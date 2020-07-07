Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Разработчики отложили релиз видеоигры Mafia: Definitive Edition с августа на сентябрь 2020 года. Об этом 7 июля сообщил портал Screen Rant.

Студия Hangar 13 и издательская комания 2K пояснили, что на сроки реализации проекта повлияла эпидемия коронавируса и формат удалённой работы, и что создатели игры не хотят жертвовать качеством, пытаясь выпустить Mafia: Definitive Edition в ранее намеченную дату. Они перенесли дату релиза почти на месяц: на 25 сентября 2020 года.

Mafia: Definitive Edition будет ремейком оригинальной игры Mafia: The City of Lost Heaven, релиз которой состоялся 28 августа 2002 года, эта игра положила начало популярной серии. В мае 2020 года 2K Games выпустила обновлённые версии Mafia 2 и Mafia 3.

Читайте ранее в этом сюжете: 2K Games пообещала исправить все ошибки обновлённых Mafia II и Mafia III