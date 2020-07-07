Москва, , 23:34 — REGNUM За истекшие сутки в Москве скончались 28 пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает 7 июля оперативный штаб по противодействию эпидемии.

После этого общее число жертв эпидемии коронавируса в российской столице превысило отметку в четыре тыс.

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — указано в сообщении штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 535 тыс. человек.

Выявлено более 11,5 млн случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале протестировали на коронавирус уже более 594 тысячи человек