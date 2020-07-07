Екатеринбург, , 23:41 — REGNUM В Свердловской области выявили антитела к новой коронавирусной инфекции у 7% человек, прошедших тесты. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Тесты проводились не только в государственных, но и в частных медицинских учреждениях.

«В общем процент выявляемых антител колеблется в пределах 7%», — сказал Креков.

Исследования на антитела проходят достаточно интенсивно, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 14 529 случаев заражения коронавируса.