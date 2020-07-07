Скопье, , 23:53 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 7 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 1367 человек было выявлено 120 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 125 человек были признаны излечившимися.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 7244 случаев заражения, 351 человек скончался от осложнений, вызванных COVID-19. За 7 июля в стране скончались 5 пациентов. 3324 пациентов уже излечились. Число активных случаев заражения сейчас составляет 3569.

Наблюдается тенденция к переходу эпидемии на стадию плато — число активных случаев заражения начало снижаться. Несмотря на то, что каждый день в стране умирает несколько пациентов с COVID-19,15 июля в стране пройдут парламентские выборы, в настоящий момент проходит избирательная кампания. Тем временем в министерстве здравоохранения уже готовятся к осенней волне пандемии.

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