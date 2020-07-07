Екатеринбург, , 23:24 — REGNUM В Свердловской области обследовали на наличие коронавируса уже 594 110 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Всего проведено 637 947 исследований проб на вирус SARS-CoV-2. По данным на 7 июля было обследовано 8583 человека, исследовано 9247 проб.

Вирус выявили у 14 529 человек в регионе, то есть у 2,45% протестированных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует «режим повышенной готовности» по 13 июля 2020 года.

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