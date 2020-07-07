Екатеринбург, 7 июля 2020, 23:23 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский постановил отменить действие особого противопожарного режима. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Ограничения действовали на территории города 18 апреля 2020 года. С 7 июля 2020 года режим прекращает действие.
Благодаря запретам на территории города удалось избежать крупных очагов в лесу и в коллективных садах.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля 2020 года особый противопожарный режим отменили во всей Свердловской области.
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