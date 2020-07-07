Душанбе, , 22:29 — REGNUM Правительство Таджикистана организовало чартерный рейс, который будет выполнять самолёт таджикской авиакомпании «Сомон Эйр», по маршруту Душанбе — Алматы — Душанбе для вывоза своих граждан с территории Казахстана.

Кроме того, на 10 июля 2020 года запланирован чартерный рейс по маршруту Душанбе — Минск — Душанбе, который также будет выполнен авиакомпанией «Сомон Эйр».

Этим рейсом на родину смогут вернуться граждане Таджикистана, оставшиеся на территории Белоруссии и Украины из-за распространения коронавируса.

Также в Минск этим же самолётом смогут прилететь иностранные граждане, находящиеся сейчас в Таджикистане.

Как отмечают в департаменте информации министерства иностранных дел, все таджикистанцы, желающие вернуться на родину, могут подать заявки на регистрацию в дипломатических и консульских представительствах Таджикистана в Казахстане, Белоруссии и Украине.