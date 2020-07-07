Тирана, , 23:52 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 7 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 409 человек в стране было выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом. При этом ещё 42 человека были признаны излечившимися. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании было выявлено 3038 случаев заражения коронавирусом. 1744 человека уже излечились. Лечение проходят 1213 человек. На стационарном лечении находится 81 пациент, из них 7 проходят интенсивную терапию и двое подключены к аппаратам ИВЛ. Число активных случаев заражения и лиц, нуждающихся в стационарном лечении, продолжает увеличиваться.

81 пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19, из них двое — за последние сутки.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения.

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