Женева, Швейцария, , 21:59 — REGNUM За последние сутки в мире было выявлено 172 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 7 июля официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с учетом этой информации в мире выявлено свыше 11,5 млн случаев заражения коронавирусом.

При этом число летальных исходов заболеваний, вызванных коронавирусом, составляет 535 тыс. человек.

Отмечено, что наибольшее количество случаев заражения выявлено в Северной и Южной Америке, порядка 5,9 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирус распространяется по миру нарастающими темпами, и пик пандемии ещё не достигнут.

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