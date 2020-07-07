Нью-Йорк, США, , 21:24 — REGNUM По прогнозу Организации Объединенных Наций в 2020 году дополнительный 71 млн человек будут жить в условиях крайней нищеты из-за пандемии COVID-19. Об этом сказано в докладе ООН о влиянии COVID-19 на выполнение Целей устойчивого развития.

Авторы доклада указывают, что если предположить, что пандемия COVID-19 остается на прогнозируемом в настоящее время уровне и что активность коронавируса SARS-CoV-2 так или иначе возобновится в 2020 году, то ожидается, что уровень бедности в текущем году в масштабах планеты достигнет 8,8%.

«Согласно оценкам, дополнительно 71 миллион человек будут жить в условиях крайней нищеты из-за COVID-19», — сказано в докладе.

Наибольший рост крайней нищеты ожидается в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.