Москва, , 21:14 — REGNUM Доцента Школы культурологии ВШЭ Ольгу Рогинскую сняли с должности академического руководителя образовательной программы «Культурология» после интервью студенческому СМИ Doxa и публикации поста в Facebook о предстоящем сокращении штата в вузе. Об этом сообщили «МБХ Медиа» и Doxa, ссылаясь на слова сотрудницы. В ВШЭ пост в социальной сети сочли за нарушение этики.

По словам Рогинской, об увольнении ей сообщили на заседании Объединенных школ философии и культурологии. «Из-за поста». В каких-то частных разговорах со мной до этого руководство тоже журили меня за то, что я некоторую, так сказать, непроверенную информацию вынесла в публичное пространство. Назвали это [публикацию поста] «акцией» в моем исполнении», — приводит слова Рогинской «МБХ медиа».

Новость о снятии Ольги Рогинской с поста академического руководителя программы прокомментировал на своей странице в Facebook Виталий Куренной, формально действующий руководитель Школы культурологи:

«Я уже увидел в заголовке, что Рогинскую сменили на должности руководителя образовательной̆ программы по мотиву «этики» (в ВШЭ только принят этический кодекс). Нет, не из-за этики. Руководитель образовательной программы в любом университете не может публично искажать, пусть, возможно, и под влиянием объяснимого стресса последних месяцев, связанных с новыми режимами онлайн-работы, положение на его программе, тем более, как это и случилось, не сделав никаких шагов по прояснению ситуации со своими коллегами-руководителями, что и имело место».

»Если я правильно понимаю первоначальный̆ мотив Ольги, то речь идет о том, что руководитель образовательной программы был обеспокоен кадровыми изменениями в рамках своей программы. Честно говоря, я не представляю публичное разворачивание этой позиции ни в одном возможном случае — это внутрикорпоративный вопрос выполнения собственных руководящих обязанностей (понятие «корпорация» — старый синоним университета)», — написал Виталий Куренной.

Он также отметил, что смена руководителей — нормальное явление в университете. «Университет обязательно должен обладать динамикой — люди должны переходить из одних университетов в другие, а также менять свои должности — это базовые принципы современного университетского образования. В противном случае — это рецидив средневековой цеховщины. То же касается и смены позиции с руководящей на рядовую — в университете это правило, но, увы, всё еще не в российских, где это — всегда скандал», — добавил Куренной.

О том, что не будут работать в объединенной Школе философии и культурологии, рассказали на своих страницах в Facebook еще два сотрудника ВШЭ — доценты Илья Кулик и Мария Майофис.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что объединение Школы философии и Школы культурологии ВШЭ факультета гуманитарных наук планируется на 1 сентября 2020 года. Информацию о сокращении 15 ставок преподавателей Школы философии и 7 ставок в Школе культурологии сотрудница ВШЭ Анастасия Углева назвала «слухами», однако Андрей Лавров, директор по связям с общественностью ВШЭ, подтвердил в эфире «Эха Москвы», что в вузе действительно планируется сокращение штата. Точных цифр названо не было.

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