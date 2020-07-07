Москва, , 21:06 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России планирует в понедельник, 13 июля, предъявить советнику главы Роскосмоса, журналисту Ивану Сафронову официальные обвинения в государственной измене. Об этом сегодня, 7 июля, сообщил журналистам один из адвокатов Сафронова Олег Елисеев.

«В понедельник (13 июля — ИА REGNUM) следствие намерено предъявить Ивану Сафронову обвинение», — сказал адвокат Елисеев.

Напомним, что Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ сегодня по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, Сафронов работал по заданию одной из разведок военного блока НАТО, собирал и передавал секретную информацию о российском военно-промышленном комплексе.

Свою вину в суде Сафронов не признал. Суд не спешит с избранием ему меры пресечения, ФСБ ходатайствует об аресте.

На Лубянской площади в Москве прошла несогласованная акция журналистов, выступивших в поддержку Сафронова. Были задержаны 20 человек, в том числе бывшая кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак.