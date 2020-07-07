Москва, , 21:00 — REGNUM Министерство внутренних дел Российской Федерации предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также образец водительского удостоверения. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает пресс-служба МВД России.

В министерстве отметили, что такие изменения нужны якобы для того, чтобы привести эти документы в тот вид, который соответствует действующему российскому законодательству и нормам международного права.

Уточняется, что бланк водительского удостоверения дополнят надписью DRIVING LICENCE (водительские права — ИА REGNUM). В паспорте транспортного средства (ПТС) уточнят перечень данных, вносимых в графу «Особые отметки». Оформлять ПТС после утраты будут уже по новым правилам. Нововведение также коснется владельцев транспортного средства, не состоявшего ранее на государственном учете. В свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) нужно будет указать сведения о мощности двигателя.