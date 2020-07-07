Москва, , 21:00 — REGNUM Российские авиакомпании наделили правом изменять условия договора об авиаперевозке пассажиров в одностороннем порядке. Соответствующая норма прописана в постановлении правительства РФ от 06.07.2020 № 991, передает корреспондент ИА REGNUM.

Документ размещён 7 июля на официальном портале правовой информации. Постановление регулирует работу авиакомпаний при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории России или отдельной части страны.

Документ вступает в силу с даты официальной публикации — то есть с 7 июля. Прописанные в нём правила распространяются на договора (авиабилеты — прим. ИА REGNUM), заключенные в период с 1 февраля по 1 мая 2020 года. Причем нормы действуют как на внутреннее, так и международное сообщение — исключение предусмотрено только для перевозок по договорам фрахтования (чартерным рейсам — прим. ИА REGNUM).

Среди прочего авиакомпании получают право менять условия договоров на оказания услуг по перевозке пассажиров в одностороннем порядке. В частности, перевозчики вправе изменить не только дату и время рейса, но и вместо прямого перелёта обеспечить рейс с пересадкой. Более того, авиакомпании получили право менять маршрут — вместо пункта назначения они вправе доставить пассажира в другой, но ближайший пункт. Порядок изменения условий будет происходить по правилам, прописанным в статье 102 Воздушного кодекса РФ.

При этом пассажир вправе потребовать вернуть ему средства. В данном случае авиакомпании вправе начислить уплаченные деньги на специальный счёт, при помощи которого пассажир сможет оплатить новый билет, или перечислить ему деньги. В обоих случаях максимальный срок возврата денег, потраченных на авиабилет, определён в три года. На сумму оплаченного авиабилета подлежит начисление процентов в размере ключевой ставки Центробанка на конкретный период времени.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев не планирует возобновлять железнодорожное сообщение с РФ — МИД Украины