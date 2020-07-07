Москва, , 20:37 — REGNUM Бывшего кандидата в президенты России, журналистку Ксению Собчак задержали в Москве на несогласованной акции в поддержку советника главы Роскосмоса, журналиста Ивана Сафронова, который был задержан сегодня, 7 июля, сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.

Собчак, как и ряд других журналистов, приехала на Лубянскую площадь в Москве, где журналисты выражают поддержку журналисту Ивану Сафронову, задержанному сотрудниками ФСБ по обвинению в государственной измене.

Правоохранительные органы задерживали этих митингующих журналистов.

Сперва Собчак заявила, что она приехала на площадь «по работе», но полицейские задержали и ее.