Курган, , 20:18 — REGNUM В Курганской области с 8 по 12 июля ожидается аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха до + 36 °C. Об этом сообщат пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Спасатели советуют курганцам по возможности не выходить на улицу с 11:00 до 16:00, избегать прямых солнечных лучей и стараться находиться в тени. А также носить светлую воздухопроницаемую одежду из хлопка и не забывать про головной убор.

Кроме того, рекомендуется регулярно пить воду и отказаться от спиртных, газированных и сладких напитков. Сотрудники МЧС просят курганцев купаться на оборудованных пляжах и не оставляйте детей без присмотра.