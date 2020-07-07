Архангельск, , 20:08 — REGNUM Архангельская область получила 301,8 млн рублей на выплаты медикам, работающими с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Средства пойдут на стимулирующие выплаты работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам с COVID-19. Все деньги поступят на счета работников на текущей рабочей неделе», — сообщили в министерстве.

Кроме этого, из областного бюджета потратят 394,5 миллиона рублей на июньские выплаты стимулирующего характера медикам и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, c начала эпидемии в Архангельской области диагноз «COVID-19» был поставлен 729 работникам медицинских учреждений.