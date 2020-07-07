Москва, , 20:07 — REGNUM Столичные рестораны попросили приостановить работу летних веранд 7 июля. С соответствующим обращением выступил департамент торговли и услуг города, сообщает АГН «Москва».

Причиной подобной просьбы стало ухудшение погодных условий в столице.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты», — обратился к заведениям общепита департамент.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля в Москве из-за сильного ветра объявили «желтый» уровень погодной опасности.

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