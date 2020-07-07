Москва, , 19:58 — REGNUM Советник генерального директора Роскосмоса Иван Сафронов заявил, что не признает своей вины в государственной измене. Об этом он заявил сегодня, 7 июля, в зале суда, где решался вопрос об избрании ему меры пресечения.

«Вины не признаю», — сказал Сафронов в ответ на вопрос судьи, признает ли он свою вину в государственной измене.

Напомним, что Сафронов был задержан сегодня сотрудниками ФСБ. Ему было предъявлено обвинение в государственной измене. По сообщению спецслужбы, Сафронов собирал секретные сведения о российском военно-промышленном комплексе и передавал их одной из разведок военного блока НАТО.