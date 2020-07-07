Карабаш, Челябинская область, , 19:54 — REGNUM В Карабаше Челябинской области под суд отдан житель Свердловской области. Ему вменяют покушение на дачу мелкой взятки инспектору ГИБДД, сообщает пресс-служба облпроккуратуры.

Преступление произошло 4 июня. Гражданин предложил сотруднику 300 рублей в надежде избежать наказания за применение незарегистрированного газового оборудования.

Подозреваемый признал за собой вину и раскаялся. Теперь его дело рассмотрит мировой суд. Гражданину грозит до года колонии.