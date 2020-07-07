Женева, Швейцария, , 19:53 — REGNUM Темпы распространения коронавируса в мире продолжают ускоряться, а сама пандемия так и не достигла своего пика, заявил 7 июля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Об этом он заявил на брифинге ВОЗ.

«Вспышка ускоряется, и мы явно не достигли пика пандемии», — сказал Гебрейесус.

По его словам, на данный момент в мире зарегистрировано 11,4 млн случаев заражения, и только за минувшие выходные было выявлено свыше 400 тыс. новых фактов заражения.

Тедрос Адханом Гебрейесус напомнил, что в начале пандемии отметка в 400 тыс. выявленных заражений была достигнута за 12 недель.

Как сообщало ИА REGNUM, в первую тройку стран мира с наибольшим числом выявленных заражений коронавирусом входят США (2,9 млн), Бразилия (1,6 млн) и Индия (712 тыс.).

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